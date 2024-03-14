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Uyuşturucuya iki yıl hapis

Tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduran ve evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen Sami Fehim Fehim, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Uyuşturucuya iki yıl hapis
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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde suçlarından yargılanan Sami Fehim Fehim, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı okuyan yargıç, sanığın 6 Haziran 2023 tarihinde saat 19:15 raddelerinde Marmara Sokak Gönyeli’de şüpheli olarak görülüp durdurulmak istendiğini, polis aracını görünce araçtan inerek kaçmaya başladığını ve yaklaşık 500 metre sonra makul kuvvet kullanılarak yakalandığını belirtti.
Yargıç, sanığın kaçmaya çalışırken de yere attığı poşette 5 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Yargıç, sanığın Yeşilırmak’ta bulunan evinde arama yapıldığını, ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında olan özel yapılmış sera içerisinde siyah renk plastik saksılarda yetiştirilmiş 13 kök Hint keneviri türü uyuşturucu ile 1 adet vantilatör ve 1 adet yaklaşık 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı.
Yargıç, yapılan soruşturmada sanığın bir şahsa bir gram uyuşturucu sattığının da belirlendiğini açıkladı.  
Yargıç, sanığın verme suçunu işlemesini aleyhine, sabıkasız, evli ve üç çocuk babası oluşunu lehine değerlendirdiklerini kaydetti ve oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
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