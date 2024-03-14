Çantalarında uyuşturucu kalıntısı çıktı

Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen Eyüp Okur ile Orhan Demir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlı Eyüp Okur’un saat 12.50 sıralarında, Orhan Demir’in 20.50 sıralarında Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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