banner913
banner932
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
11 0
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
11 0
 
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
60 0
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
17 0
"KKTC'yi tanıma zamanı geldi"
85 0
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
57 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
40 0
banner1012

Çantalarında uyuşturucu kalıntısı çıktı

banner974
Çantalarında uyuşturucu kalıntısı çıktı
banner971
Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen Eyüp Okur ile Orhan Demir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlı Eyüp Okur’un saat 12.50 sıralarında,  Orhan Demir’in 20.50 sıralarında Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.