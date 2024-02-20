Uyuşturucuları limandan ülkeye sokmuş

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Berat Ekin, uyuşturucu maddeleri 14 Aralık 2023'te Girne Turizm Limanı'ndan ithal ettiğini ve 15 Aralık'ta bir şahsa uyuşturucu satarak 36 bin TL kazandığını itiraf etti

Lefkoşa ve Alayköy'de 10 Şubat 2024 tarihinde yapılan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Berat Ekin, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan aramada 30 gram kokain, yaklaşık 20 gram hintkeneviri, 190 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 24 bin TL, 650 Dolar ve 1100 Euro nakit para ele geçirildiğini aktardı.

Berat Ekin, ifadesinde Alayköy'de uyuşturucu saklamak için kullandığı bir evi olduğunu itiraf etti. Bu evde yapılan aramada 180 gram hintkeneviri ve 300 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulundu. Ekin, uyuşturucu maddeleri 14 Aralık 2023'te Girne Turizm Limanı'ndan ithal ettiğini ve 15 Aralık'ta bir şahsa uyuşturucu satarak 36 bin TL kazandığını belirtti. Evde bulunan 24 bin TL'nin bu işlemden kalan meblağ olduğunu açıkladı.

Polis, zanlı hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre zarfında üç kişiden ifade alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiği ve uyuşturucu maddelerin analize gönderildiği, ancak sonuçların henüz alınamadığı bildirildi. Ayrıca, Ekin'in uyuşturucu verdiği şahsın arandığı ifade edildi.

Yargıç, duruşmada sunulan delilleri değerlendirerek Berat Ekin'in soruşturma amaçlı 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

