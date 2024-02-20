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Yerde bulduğu cüzdandaki parayı harcayan zanlı serbest

Gönyeli’de yerde bulduğu cüzdandaki bin 200 TL parayı harcayan, daha sonra pişman olup polise giderek her şeyi itiraf eden Mehmet Polat, teminatla serbest bırakıldı

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Yerde bulduğu cüzdandaki parayı harcayan zanlı serbest
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Gönyeli’de yerde bulduğu cüzdandaki parayı harcayan, daha sonra pişman olup polise giderek her şeyi itiraf eden Mehmet Polat teminatla serbest kaldı.
Polis memuru, Mehmet Polat’ın, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Moi isimli işletmenin park alanı içerisinde yabancı uyruklu bir kadın tarafından düşürülen 1000 TL değerindeki MNG marka beyaz renk bayan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 1200 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının herhangi bir sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti. Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 15 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
NE OLMUŞTU
Zanlı, yerde bulduğu cüzdandaki parayı harcamış ancak pişman olup polise giderek, durumu anlatmıştı. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı, dürüst biri olmak için cüzdanı polise verdiğini ifade ederek, “Polis bin 200 TL parayı harcadığımı söyledim. Eğer ihtiyacım olmasaydı harcamayacaktım.  Cüzdanı polise ben teslim ettim ve olduğu gibi her şeyi anlattım. Parayı iade edeceğimi de söyledim” demişti.
 
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