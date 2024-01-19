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Uyuşturucudan arandı, kaçak olduğu anlaşıldı

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Gönyeli’deki evinde uyuşturucu nedeniyle arama yapılan Nijeryalı Benson Chigamezu Anyanwu’nun, KKTC’de 800 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Uyuşturucudan arandı, kaçak olduğu anlaşıldı
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Gönyeli’de evinde uyuşturucu nedeniyle arama yapılan ancak kanunsuz herhangi bir madde bulunmayan Nijeryalı Benson Chigamezu Anyanwu’nun ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.
Tutuklanan zanlı dün KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli'de Bozova Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan zanlının kaldığı dairede Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından uyuşturucu meselesi ile ilgili yapılan kontrolde kanunsuz herhangi bir madde bulunmadığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren 800 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Yargıç, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
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