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Kendi kendini el verdi

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bir işlem yaptırmak için giden Nijeryalı David Kamara’nın, 414 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlendi

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Kendi kendini el verdi
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KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijeryalı David Kamara polise işlem yapmaya gidince yakalandı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bir işlem yaptırmak için gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 414 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
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