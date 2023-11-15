Uyuşturucu zanlısı, 400 bin TL teminatla serbest

Ülkeye Türkiye’den gelen ve Havalimanı’ndan giriş yapacağı sırada, çorabında 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Mahir Çayan Nardan, teminatla serbest bırakıldı

Havalimanı’nda uyuşturucu madde ile yakalanan Mahir Çayan Nardan yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21:42 raddelerinde Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlı Mahir Çayan Nardan’a Narkotik dedektör köpeği' Köpük’ün tepki vermesine müteakip zanlının üzerinde yapılan aramada sol ayağında giymekte olduğu çorap içerisinde, siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’den aldığını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

