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Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama

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42 hap ve 20 gram hintkeneviri ele geçirildi

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Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama
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Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 22 yaşındaki U.T.K.’nin tasarrufunda, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ve yeşil reçeteye tabi 11 adet hap bulunarak,emare olarak alındı.
Yine Gazimağusa’da dün akşam, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 yaşındaki H.A.’nın tasarrufunda, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 31 adet hap bulunarak, emare olarak alındı.
Polis, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.Ö.(E-22) ve O.Y.’nin (E-29) tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
 
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