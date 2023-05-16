Girne'de ne buldularsa çaldılar

Girne’de 24 yaşındaki 2 genç, 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle tutuklandı

Cengizköy'de ziynet eşyası hırsızlığı

Girne’de 1 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen altı farklı ev ve dükkân açma meseleleriyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen 24 yaşındaki A.W.K. (E-24) ve B.M. (E-24) tutuklandı.Polis bültenine göre A.W.K'nin ileri sorgulamasında Temmuz 2022’de bir ikametgahtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldığı; Nisan 2023’de bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları çaldığı; 10-11 Mayıs’ta bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, klavye kılıfı, 2 uydu alıcı cihazı, 2 cep telefonu, ve muhtelif market ürünleri çaldığı; 13 Nisan’da bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldığı; 10 Mayıs’ta bir ikametgahtan araç kontak anahtarı çalarak söz konusu kontak anahtarı ile ikametgahın bahçesinde park halinde bulunan aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldığı; 14 Mayıs’ta bir dükkandan cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar çaldığı tespit edildi.Polis aynı soruşturmada meselelerle bağlantısı olduğu tespit edilen B.M.'yi (E-24) de tutukladı.Cengizköy’de bir evden ziynet eşyası çalan kişi tutuklandı.Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta bir evin penceresinden içeri girerek ziynet eşyası çaldığı tespit edilen T.G. (E-43) tutuklandı. Çalınan ziynet eşyalarının zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığı açıklandı.Öta yandan Edremit’de 22 Nisan’da faal olmayan bir otelin bar odasından, muhtelif beyaz eşya ve alkollü içki çalınması meselesinde zanlı olarak aranan 46 yaşındaki A.Ç.(E-46) tutuklandı.