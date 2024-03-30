Uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

Girne’de gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu kapsamında, yaklaşık 10 kilo 214 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerle yakalanan Toochi Elvis Ogbuja ve Collins Chukwuemeka Mıchael dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince konu ikametgaha gidildiği sırada kapsamında Toochi Elvis Ogbuja’nın ikametgahtan çıkmak maksatlı olarak kapıyı açmasına müteakip tespit edilerek yapılan üst aramasında giydiği ceketin sağ cebinde 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgaha giriş yapıldığı esnada Collins Chukwuemeka Mıchael’in ikametgahın oturma odasında elinde naylon poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkenevirini 40 adet kırmızı çıtçıtı şeffaf naylonlara paketleme yapığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, ikametgahta 14.20 ile 14.50 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yine oturma odası içerisinde bulunan masa üzerinde hassas terazi, yine çekyat üzerinde 4 adet dıştan şeffaf renk naylonda muhafaza edilen yaklaşık her biri 25 gram olmak üzere 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mutfak tezgah dolabı üzerinde bir adet araba anahtarı bulunması üzerine Toochi Elvis Ogbuja’den yapılan soruşturmalarda konu anahtarın apartmanın altında bulunan kendisine ait aracın olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, ikametgahının altında park halinde bulunan J2 705 plakalı araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış streç naylona sarılı vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Toochi Elvis Ogbuja’nın 30 Kasım 2022, Collins Chukwuemeka Mıchael’ın 4 Aralık 2021 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç, zanlıların 75 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.