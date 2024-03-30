Meclis Başkanı Töre: “Bir üniversitede yaşanan sıkıntı tüm yükseköğrenim kurumlarına mal edilmemeli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bir üniversitede yaşanan sıkıntının tüm yükseköğrenim kurumlarına mal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Töre, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’i kabul etti.

Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, bir üniversitede yaşanan sıkıntının yükseköğrenim kurumlarının tümüne mal edilmemesini istedi.

KKTC’de eğitim görüp ülkelerine dönen binlerce mezun olduğunu belirten Töre, daha planlı bir çalışmayla üniversitelerin daha iyi seviyeye çıkacağını söyledi.

Töre, pürüzlü olan kısımların ortadan kaldırıldıktan sonra üniversitelerin de rahata ereceğini belirtti.

