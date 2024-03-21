Uyuşturucu satıcısına 7 yıl hapis

Uyuşturucu satıcısı Afrika uyruklu Darlington Ablaba Alaku, 7 yıl hapse mahkum edildi. Yargıç, “Ülkemize eğitim adı altında gelip, uyuşturucu suçları işleyenlerin sayısı giderek artıyor” diyerek tepkisini dile getirdi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma, Verme, Tasarruf” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” suçlarından yargılanan 28 yaşındaki Darlington Ablaba Alaku, 7 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, sentetik uyuşturucu ithal ve verme suçunun 20 yıla, suç gelirini aklama suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Yargıç, “Ülkemize eğitim adı altında gelip, uyuşturucu suçları işleyenlerin sayısı giderek artmakta” dedi.

Yargıç, mahkemenin bu tür suçları işleyenlere tolerans göstermesinin mümkün olmadığını belirtti. Yargıç, sanığa oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU

Gönyeli’de 19 Temmuz 2023 tarihinde ikametgahına baskın yapılan sanığın güneyden iki farklı tarihte 300 gram, 622 gram ağırlığında gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile 14 adet MDMA hapı ithal ettiği belirlenmişti. Sanık, 300 gram daha uyuşturucu madde ithal edip, 290 gramını sattığını itiraf etmişti. Sanığın evinde ayrıca 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunmuştu.



