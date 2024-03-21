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Sahte diplomadan yarbay da tutuklandı

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Sahte diploma suçundan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay Özgür Alp da tutuklandı. Zanlının almış olduğu 19 dersin 16’sında usulsüzlük tespit edildiği ve aldığı doktora diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı

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Sahte diplomadan yarbay da tutuklandı
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Kıbrıs Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Şubat ayında başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması Polis Genel Müdürlüğünden sonra, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına sıçradı.
Mali Şube’nin büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Güvenlik Kuvvetlerinde Yarbay Özgür Alp dün Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
SAHTE DİPLOMAYI TEDAVÜLE SÜRDÜ
Polis, zanlı Özgür Alp’in ‘Sahte diplomayı’ tedavüle sürme suçundan tutuklandığını söyledi. Zanlının almış olduğu Doktora diplomasının yapılan sorgulamada sahte olduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, zanlının sahte diplomayı çalışmış olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında tedavüle sürdüğünü söyledi. Zanlının almış olduğu 19 dersin 16’sında usulsüzlük tespit edildiğini ifade eden polis, 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme soruşturmanın selameti için 2 gün tutukluluk emri verdi.
 
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