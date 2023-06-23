Uyuşturucu kuryeliğine üç yıl hapis

Alayköy'de, 2022’nin Kasım ayı içerisinde “Pars Operasyonu” sonucunda 1 kilo 100 gram Hint keneviri ile yakalanan Ahmet Sinan Yaşar, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alayköy'de 2022’nin Kasım ayı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sonucunda 1 kilo 100 gram hintkeneviri ile yakalanan sanık Ahmet Sinan Yaşar’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliğiyle verdiği kararı, Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın 1 kilo uyuşturucu maddeyi bir kurye gibi, yönlendirildiği yerlere bırakıp dağıtacak oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, uyuşturucu suçlarının yaygınlığı, ciddiyet ve vahametine değindi.

Uyuşturucunun dağıtımında rol üstlenenlere, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici hapis cezası verilmesi gerektiğinin altını çizen Soytaç, kurye olan sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

11 Kasım 2022 tarihinde saat 19.45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve yine aynı çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında olmak üzere toplam bin 100 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

