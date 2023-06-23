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Kablo hırsızına 7 ay hapis

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Çalıştığı şirketten elektrik kabloları çalarak hurdacıya sattığı tespit edilen Mahir Demirci, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi

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Kablo hırsızına 7 ay hapis
Çalıştığı şirketten elektrik kabloları çalarak hurdacıya sattığı tespit edilen Mahir Demirci’nin davasında karar açıklandı; 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliğiyle aldığı kararı, Başkan Fadıl Aksun açıkladı.
Aksun, sanığın işlediği suçların işçi ile işveren arasındaki güveni zedeleyen ciddi bir suç olduğunun altını çizerek, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati göz önünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.
Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Mahir Demirci, 31 Aralık 2021 tarihinde Alayköy’de Yapım İnşaat şirketi LTD’e ait elektrik malzemesi deposundan yapılacak olan iş için 24 top 100 metre boyunda 1x6 mm’lik Cypro Cable marka elektik kablosunu alıp, yapılan işten sonra kalan 15 top 10.125 TL değerindeki elektrik kablolarını tasarrufuna geçirmişti. Demirci, çalmış olduğu kabloları 6 ay içerisinde 4 seferde hurdacıya sattığını söylemişti.
 
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