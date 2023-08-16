Uyuşturucu ithaline iki yıl hapis

Narkotik tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kiloya yakın uyuşturucu maddeyle yakalanan Andreas Georgiou, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen Beyaz OK operasyonunda bir kiloya yakın uyuşturucuyla tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Georgiou, 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç, uyuşturucu suçlarının başla suçlara basamak oluşturduğunu ifade etti. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

25 Mart 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilen Andreas Georgiou, Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada aracı polislerin üzerine sürüp, polis aracına çarpıp olay mahallinden kaçmaya çalışmıştı.

Sanık, polisler tarafından önce havaya sonra da aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam etmişti. Sanık, öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmiş, polislere direnç gösterip bu kez yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklanmıştı. Sanığın kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde 983 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

