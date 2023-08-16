Başkasına ait kimlik kartı ile çıkış yapmaya çalıştı

Başkasına ait Fransız kimlik kartı ile Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Serge Yuan Tange yakalandı

Başkasına ait Fransız kimlik kartı Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Serge Yuan Tange tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.00’te Havalimanı yolcu çıkış kabininde Abdel Kader Kali Adamo adına düzenlenmiş Fransız kimlik kartını muhaceret memuruna sunarak sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde üniversite öğrencisi olduğunun belirlendiğini açıkladı. Doğan, zanlının ifadesinde Abdel Kader Kali Adamo isimli şahsın arkadaşı olduğunu, Avrupa'ya gitmek istediği için onun kimliğini aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının kendini ispat edecek herhangi bir belgesi ve herhangi bir eşyası da bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, Fransız kimlik kartının sahte olup olmadığının ve zanlının öğrencilik durumunun araştırılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

