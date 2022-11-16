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Üniversite kütüphanesinde hırsızlık

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UKÜ kütüphanesinde çalışma masası üzerinde bulunan Rolex marka bayan kol saati ve çanta içerisinde bulunan 700 TL’yi çalan 20 yaşındaki Ahmet Neder Altıyeb Ishag, güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı

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Üniversite kütüphanesinde hırsızlık

 
Haspolat’ta faaliyet gösteren UKÜ kütüphanesi içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 20 yaşındaki zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.
Kuşak zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag’ın 28 Ekim 2022 tarihinde 16.30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan kütüphane içerisinde ayni kütüphane içerisinde çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’ye ait olan 1 adet Rolex marka bayan kol saati ve şahsi çantası içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı sirkat edilmesi olayına methaldar olduğunu söyledi.
Polis yapılan şikâyet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Biriminden alınan bilgide Rolex saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini söyledi.
Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada zanlı Ahmet Neder Altıyeb Ishag isimli şahıs tespit edildiği ve rolex marka kol saati tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.
Zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını pasaportunun henüz bulunamadığı ülkedeki statüsünün henüz tespit edilemediği ayrıca yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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