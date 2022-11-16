Çaldığı tableti laptopla takas etti

Gemikonağı’nda bir elektronik mağazasının vitrinde bulunan 1.450 Dolar değerindeki Ipad’i çalan ve çaldığı tableti, Lefkoşa’da bir şahısla laptop karşılığında takas eden Yazan Tourjuman, kamera görüntülerinden tespit edildi







Gemikonağı’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 23 yaşındaki zanlı Yazan Tourjuman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Bayraktar olayla ilgili bulguları aktardı. Bayraktar huzurda bulunan zanlı Yazan Tourjuman’ın 13 Kasım 2022 tarihinde saat 18:35 raddelerinde Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren Pawn Shop isimli iş yerinde vitrinde satışa arz edilen 1 adet Ipad Pro 5th Generation marka 1.450 dolar değerinde tableti sirkat ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının 14 Kasım 2022 tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ve ilk etapta itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis yapılan ileri soruşturmada söz konu tableti Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıs ile dizüstü bilgisayar karşılığında takas ettiğini belirten zanlının tasarrufunda bilgisayarın bulunduğu ve emare olarak alındığını ancak söz konusu tabletin aranmakta olduğunu belirtti.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında devam eden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca zanlının sağlık sorunları olduğu beyanında bulunulması üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.



