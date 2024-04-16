Üniversite eğitimi için ülkeye geldiler, kaçak yaşadılar!

Gönyeli’de polisin kimlik kontrolü yaptığı Nijerya uyruklu iki kişinin 502 gün, diğerinin ise 1232 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Nijerya uyruklu Akorede Hammed Busarı, Kingsley Onyckachi Obetta ve Udochukwu Kelvin Onyeugbo tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14.04.2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde polis ekiplerinin Gönyeli’de Yener Sokak, üzerinde devriyede olduğu esnada Akorede Hammed Busarı, Kingsley Onyckachi Obetta ve Udochukwu Kelvin Onyeugbo'yı durdurup kimlik kontrolü yaptığını söyledi.

Polis, yapılan kimlik ve muhaceret kontrolünde Akorede Hammed Busarı ve Kingsley Onyckachi Obetta’nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 502 gün, Udochukwu Kelvin Onyeugbo'nın ise 29.11.2020 tarihinden itibaren 1232 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, 3 zanlının da üniversite eğitimi için ülkeye geldiğini ancak daha sonra ikamet izinsiz duruma düştüklerini belirterek, ülkede yasal statüleri bulunmayan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

