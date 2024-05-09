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Umuda yolculuk cezaevinde bitti

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Almanya'ya gitme hayalleri kuran ancak sahte pasaport ile yakalanan İranlı çift cezaevine gönderildi

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Umuda yolculuk cezaevinde bitti
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Sahte Danimarka pasaportlarıyla KKTC Havaalanında check in işlemi yaptıran  ve aktarmalı Almanya uçağına binmek için İstanbul’a gidince  tespit edilerek KKTC’ye geri gönderilen İranlı çift Bahnam Sahraeidocharkheh  ile Farimah Ghajari dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, zanlıların “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.
Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Havalimanında Bahnam Sahraeidocharkheh ile Farimah Ghajari’nin 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte Almanya’ya gitmek maksadı ile ismini bilmedikleri bir şahıstan 6 bin Euro karşılığında temin etmiş oldukları Edison Isaklları, Aynur Akdoğan Cartıllı, Liva Cartıllı Akdoğan adına düzenlenen Danimarka pasaportlarıyla check in işlemi yaptıktan sonra kendi İran pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi.
Polis, Türkiye’ye giden zanlıların İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, İstanbul polisinin zanlıları aynı gün saat 23.55 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Ancak yargıç, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.
 
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