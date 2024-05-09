Kendi kendini ele verdi

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne giden John Kenneth Barabo'ya yapılan muhaceret kontrolünde 88 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkede 88 gündür kaçak olarak bulunan ve tespit edilerek tutuklanan zanlı John Kenneth Barabo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa'da sakin zanlı John Kenneth Barabo yapılan muhaceret kontrollerinde 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren 88 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

