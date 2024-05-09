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Kendi kendini ele verdi

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne giden John Kenneth Barabo'ya yapılan muhaceret kontrolünde 88 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Kendi kendini ele verdi
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Ülkede 88 gündür kaçak olarak bulunan ve tespit edilerek tutuklanan zanlı John Kenneth Barabo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa'da sakin zanlı John Kenneth Barabo yapılan muhaceret kontrollerinde 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren 88 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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