Bülent Serttaş Letafet’te unutulmaz bir geceye imza attı

Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Bülent Serttaş, 3 Şubat Cumartesi günü Merit Park Hotel - Letafet’te sahne aldı. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu konserde, sahneye “İkimiz de Bilemedik Kıymetini” parçası ile giriş yapan ünlü sanatçı, performansına alkışlar eşliğinde başladı.Dillerden düşmeyen şarkılarının tamamını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, şarkılarının arasına eklediği müzik yaşamından anılar ve anekdotlar ile unutulmayacak bir geceye imza attı. Son dönemlerin popüler parçası haline gelen “Dilber Evin Barkın Yok Mu?” şarkısını seslendirerek tüm salonu büyük bir coşku ile dansa kaldıran sanatçı, hayranlarından gelen istek parçaları da geri çevirmedi.Ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat süren konserinin ardından, tüm misafirlerine teşekkür edip yeniden görüşmeyi dileyerek sahneden ayrıldı.