banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
13 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
15 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
31 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
52 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

Ülke genelinde yapılan polis denetimlerinde ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

banner989

Trafik denetimlerinde 87 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi

banner974
Ülke genelinde yapılan polis denetimlerinde ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı
banner971

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda da, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi saptandı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatan polis, trafik denetimlerinde ise 2 bin 132 sürücüyü kontrol etti.

Kontrol edilen sürücülerden 194’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.