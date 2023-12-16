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Lefke’de araçta, Gönyeli’de restoranda çıkan yangınlar zarara neden oldu

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Lefke’de Pir Paşa Sokak üzerinde park halindeki araçta ve Gönyeli’de Öz Asi Döner isimli restoranda yangın çıktı.

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Lefke’de araçta, Gönyeli’de restoranda çıkan yangınlar zarara neden oldu
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İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarda aracın ön kısmı ve sigorta kabloları zarar gördü, Restoranda ise yangına neden olan fritöz yandı; çıkan ısı ve dumandan duvarlar islendi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında Emel Azim’e ait HS 191 plakalı salon araçta, aracın ön iç kısmında bulunan sigorta panelinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Öz Asi Döner’de ise bugün saat 05.00 sıralarında açık unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Her iki olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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