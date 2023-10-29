Ülke genelinde meydana gelen kazalarda 1’i ağır 8 kişi yaralandı

Ülke genelinde dün ve bugün meydana gelen trafik kazalarında 1’i ağır olmak üzere, toplam 8 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İskele’de Bekir Paşa Sokak üzerinde bulunan The Garden Restoran yanında meydana gelen kazada, Orhun Çetin Korhan (E-19), yönetimindeki LG 572 plakalı salon araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı.

Dün 13.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmazken, elektrik direğinin kırılmasına neden olan araç sürücüsü Orhun Çetin Korhan tutuklandı.



Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kaza… 4 kişi yaralandı



Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

James William Clark’ın (E-78) yönetimindeki GR 043 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, banket içerisindeki çelik bariyere çarptıktan sonra su kanalını geçerek tarla içerisinde durduğu kaza sonucu yaralanan yolcular Chole Rose Sylvia Cook (K-18), Kardelen Sarıtaş (K-16) ve Sıla Gutan (K-18) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeleri ardından taburcu olurken, araç sürücüsü James William Clark Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.



Lefkoşa’da motor kazası…1’i ağır 2 kişi yaralandı



Öte yandan dün akşam saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da meydana gelen motor kazasında 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Pelin Kara’nın (K-45) yönetimindeki SJ 967 plakalı salon araçla yol kavşağında, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Muhammed Enes Hatın (E-24) yönetimindeki RM 204 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Enes Hatın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Suphi Can Arslan (E-23) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.



Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı



Öte yandan dün akşam saat 22.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada ise İbrahim Dolmacı (E-38) yaralandı.

Kaza, İbrahim Dolmacı’nın (E-38) yönetimindeki MB 588 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak, banket içerisindeki zeytin ağacına ve iki elektrik direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Dolmacı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.



Gönyeli Belediye Bulvarında kaza



Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza, Alican Şengün’ün (E-36) yönetimindeki HS 577 plakalı salon aracıyla trafik levha ve işaretlere riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada gerisinden 76 miligram alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki aracı düz beyaz çizgi olan yerde dikkatsizce geçmeye başlayan Mahmut Can Umdu (E-25) yönetimindeki RR 421 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Bugün sabah 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan RR 421 plakalı araç, park halinde bulunan UG 974 plakalı salon aracın arka yan kısmına ve kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Söz konusu aydınlatma direği ise kırılıp yine park halinde bulunan RZ 163 plakalı aracın ön kısmına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



-Girne’de motor kazası 1 kişi yaralandı



Öte yandan bugün sabah 08.15 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Davut Gürses’in (E-35) yönetimindeki JY 162 plakalı salon aracıyla karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Ali Kerim Kaptanoğlu (E-25) yönetimindeki UE 014 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan UE 014 plakalı motosiklet sürücüsü Kaptanoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

