Kişmir'in davası 27 Eylül'e ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'in davası 27 Eylül tarihine ertelendi.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dün mahkeme huzuruna çıkan Kişmir’in davasının ertelendiğini belirtti.
Kişmir’in, 2020 yılında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava yeni adli yılda, 27 Eylülde görüşülecek.
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