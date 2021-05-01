Ucuz atlatıldı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde dün gece alkollü sürücünün kendi başına yaptığı kazada iiki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, 20 yaşındaki Baran Tilki, 72 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EU 974 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli’de Arda market önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkarak durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Baran Tilki ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Simay Şahin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.