Sizin Dünyanız; Kürşat Özer

Bugünkü konuğumuz başarılı bir spor adamı. Çevresine pozitif enerji yayan, sevgi dolu donanımlı bir idareci Kürşat Özer

Hazırlayan:

Eçin Selasiye

EnerjikHukukçu olmak isterdimSiyaset ve SporHaksızlığa ve mutsuz çocuklara asla kayıtsız kalamamKazandığım halde üniversiteye gitmeyerek askere gitmem oldu. Pişmanlığın neticesinde üniversite eğitimimi, askerlikten sonra bitirmek zorunda kaldım.2008 yılında dünyaya gelen oğlum EFE KÜRŞAT (ilk çocuğum)Evlenmek - Aile kurmakTurgut Özakman – Şu Çılgın TürklerTürk Sanat MüziğiBir Zamanlar KıbrısKıyafetBir defalık özel günlerimde giydiğim ama yinede atmaya kıyamadığım kıyafetler (nişan düğün vs)TespihÇok iyi niyetli oluşum. İçimdeki merhamet ve insan sevgisi ile herkesi kendim gibi sanıyorum. Değiştirmek istediğim sanırım bu olurdu.Kendime olan özgüvenim, cesaretim, girişken oluşum ve genelde de sakin oluşum, en beğendiğim özelliklerimdir.Sahte DostlarAilemMenemenBarışın ve huzurun olduğu, herkesin özgürce yaşadığı, özellikle çocukların çok mutlu olduğu bir dünya hayal ediyorumTek Kelime ile Eşim BuketMustafa Kemal AtatürkHawaii AdalarıDünya TuruHayattaki tüm sıkıntılara rağmen, yaşamak ve paylaşmak çok güzel bir duygu. Bu nedenle biraz sonra ne durumda olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada, kimsenin kalbini kırmaya değmez. Hayat paylaşınca güzel...