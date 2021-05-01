Sizin Dünyanız; Kürşat Özer

Hazırlayan:
Eçin Selasiye
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Enerjik
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hukukçu olmak isterdim
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Siyaset ve Spor
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa ve mutsuz çocuklara asla kayıtsız kalamam
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kazandığım halde üniversiteye gitmeyerek askere gitmem oldu. Pişmanlığın neticesinde üniversite eğitimimi, askerlikten sonra bitirmek zorunda kaldım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
2008 yılında dünyaya gelen oğlum EFE KÜRŞAT (ilk çocuğum)
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlenmek - Aile kurmak
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bir Zamanlar Kıbrıs
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kıyafet
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir defalık özel günlerimde giydiğim ama yinede atmaya kıyamadığım kıyafetler (nişan düğün vs)
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Tespih
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Çok iyi niyetli oluşum. İçimdeki merhamet ve insan sevgisi ile herkesi kendim gibi sanıyorum. Değiştirmek istediğim sanırım bu olurdu.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendime olan özgüvenim, cesaretim, girişken oluşum ve genelde de sakin oluşum, en beğendiğim özelliklerimdir.
OLMASA DA OLUR...
Sahte Dostlar
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Menemen
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Barışın ve huzurun olduğu, herkesin özgürce yaşadığı, özellikle çocukların çok mutlu olduğu bir dünya hayal ediyorum
AŞK BENİM İÇİN...
Tek Kelime ile Eşim Buket
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Hawaii Adaları
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya Turu
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayattaki tüm sıkıntılara rağmen, yaşamak ve paylaşmak çok güzel bir duygu. Bu nedenle biraz sonra ne durumda olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada, kimsenin kalbini kırmaya değmez. Hayat paylaşınca güzel...
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