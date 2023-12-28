Uçak havada döndürüldü, zanlı yakalandı

Lefkoşa’da dün bir araca ateş açan zanlı, ülkeden kaçmak için uçağa bindi ancak zanlının içinde olduğu uçak havalandıktan sonra polisin talebiyle havalimanına geri indi

Lefkoşa’da dün sabah saat 07.15 sıralarında, Akın Başak Sokak’taki bir apartmana ait park yerinde, bir araca açılan iki el ateş sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.İleri soruşturma sonucu zanlı olarak görülen 52 yaşındaki isminin baş harfleri A.Y, Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.Zanlının içinde olduğu uçak, havalandıktan sonra Havalimanına geri indi ve zanlı tutuklandı.Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.