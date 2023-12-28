27 bin Doları cebe indirdi

Lefkoşa’da bir kuyumcuda çalışan Volkan Yıldırım, işyerine ait 71 adet pırlantayı, başka bir kuyumcuya 37 bin dolara sattıktan sonra, 10 bin dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27 bin doları çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışan 34 yaşındaki Volkan Yıldırım, Ekim ayı içerisinde, işyeri sahibine ait olan 71 adet pırlantayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir kuyumcu dükkanına 37 bin ABD doları karşılığında sattıktan sonra, 10 bin ABD dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27 bin ABD dolarını çaldı. Tutuklanan Volkan Yıldırım dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışanı olduğu Mavi Sema isimli kuyumcu dükkanının sahibi Hüseyin Levent Özkardeş'lere ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 1.101 gram 14 ayar altın ve 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduktan sonra, Lefkoşa'da Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesine 37 bin Dolar karşılığında satarak, 10 bin Doları Hüseyin Levent Özkardeş'lere verip 27 bin Doları tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesinde 37 adet muhtelif çeşitlerde pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

