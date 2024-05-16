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Üç yıldır kaçak yaşıyordu!

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Lefkoşa’da aracının yanması üzerine polis tarafından Adli Şube'ye çağrılan Nijerya uyruklu Chinedu Damian Nwoye'nin yapılan muhaceret kontrolünde 929 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Üç yıldır kaçak yaşıyordu!
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Hamitköy’de Ortaklar Market önünde önceki gün 36 yaşındaki Chınedu Damıan Nwoye, kullanımındaki EV 580 plakalı kamyonet araçta seyir halinde olduğu sırada, aracın arka far kablolarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın sol arka farı, kaportası ve araç içerisinde taşıdığı karton kutular yanarak zarar gördü.
Yangın nedeniyle Adli Şube'ye gelen Nwoye'nin yapılan muhaceret kontrolünde 929 gün KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi.
Tutuklanan Nwoye dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 14.05.2024 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da meydana gelen araç yangını meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Chinedu Damian Nwoye'nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Ağustos 2021 tarihinde öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak yasal işlem yapmayarak, 29 Kasım 2021’den tutuklandığı 14 Mayıs 2024’e kadar 929 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet kaldığının tespit edildiğini söyledi. 
Polis, İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturmada da zanlının ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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