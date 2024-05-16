7 Çinli yasaklı göçmen ilan edildi

Girne’de düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda tutuklanan ve ikametgahlarında yapılan aramada uyuşturucu madde de bulunan 8 Çinli'den 7'si ihraç edildi

Girne'de, 7-8 Mayıs tarihlerinde Mali Şube tarafından gerçekleştirilen yasadışı sanal bahis operasyonu çerçevesinde tutuklanan Çin uyruklu Ruiyang Ma, Bin Dai, Yuhong Yang, Dingtian Wu, Ku Lu, Tao Duve Jian Zhang'ın ihraç edilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu, söz konusu şahısların kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları olasılığının bulunmasının dolayı ihraç edilmesine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar şöyle:

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu 7 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

