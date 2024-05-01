Gardiyanoğlu'ndan işyerlerine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü’nünde sosyal güvenlik yatırımlarını düzenli yapan örnek işyerlerini ziyaret ederek çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu’na işyeri ziyaretlerinde bakanlık bürokratları ile Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı müfettişleri eşlik etti.

1 Mayısta açık olan işyerlerinin çalışanlarının mesailerinin bire iki ödenmesi gerektiğini önemle vurgulayan Gardiyanoğlu, işyerlerine yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Altı ilçede Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından işyerlerine gün boyunca denetim gerçekleştirileceğini belirten Gardiyanoğlu, 1 Mayıs’ta çalışan emekçilerin mesailerinin, 20 Haziran’dan sonra Daire müfettişleri tarafından kontrol edileceğini ve yasaya uyulmaması halinde gereken yaptırımın uygulanacağını söyledi.

Gardiyanoğlu, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

