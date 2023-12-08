Üç hırsızlık zanlısı aklandı

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde M.G.’ye ait yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında muhafaza edilen altınları çaldığı iddiasıyla tutuklanan Sevgi Açıl ile yine Lefkoşa’da annesi E.K.’nin evinden altınlarını çaldığı ileri sürülerek, tutuklanan Fatma Ok ile kızı Zehra İnal hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İki ayrı meseleyle ilgili tutuklanan Sevgi Açıl, Fatma Ok ile kızı Zehra İnal’ın işledikleri iddia edilen suçla bağlantıları bulunamadı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 3 şahıs mahkemeye çıkarılmadan, serbest bırakıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.