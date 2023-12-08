Açlık Sınırı, Asgari Ücreti Ezdi

Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 17 bin 880 TL'ye yükseldi. Bir ayda 408 TL artan açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 130 TL üstüne çıktı



Kasım ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 17 bin 880 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Ekimde, açlık sınırı 17 bin 472 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 408 TL artmış oldu.

Geçtiğimiz Kasım’da 11 bin 153 TL olan açlık sınırı, 1 yılda ise 6 bin 727 TL artış gösterdi.

Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.

Açlık sınırı rakamı, 2021 Kasım'da 4 bin 835 TL, 2022 Kasım ayında 11 bin 153 TL olmuştu.

Açlık sınırı Ocak 2023'te 11 bin 932 TL, Şubat 2023'te 12 bin 812 TL, Mart 2023'te 13 bin 247 TL, Nisan 2023'te 14 bin 148, Mayıs 2023'te 14 bin 454, Temmuz 2023'te 14 bin 867 TL, Ağustos 2023'te 16 bin 526 TL ve Eylül 2023'te 17 bin 74 TL olarak hesaplanmıştı.

Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla

Ülkede kasım ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4.42, yıllık enflasyon yüzde 81.99 olmuştu. Maaşlara etki edecek olan son beş aylık enflasyon ise 40.84 olarak hesaplanmıştı.

SONUÇLAR

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 151,78, aylık 4 bin 553,4 TL, yetişkin bir erkek için günlük 158,94, aylık 4 bin 768,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 170,16 aylık 5 bin 104,8 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 115,13 TL, aylık 3 bin 453,9 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 596,01 TL, aylık 17 bin 880 TL oldu.

KTAMS, asgari ücretin 430 sterlin, açlık sınırının ise 489 sterline karşılık geldiğini bildirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADI

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.

-"HP DAHA SIK ARALIKLARLA MAAŞLARA YANSITILMALI"

Bengihan, “HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Acilen yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı, asgari ücretliler işverenlerin insafına terk edilmemeli” dedi.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.Kasım ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 17 bin 880 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.Ekimde, açlık sınırı 17 bin 472 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 408 TL artmış oldu.Geçtiğimiz Kasım’da 11 bin 153 TL olan açlık sınırı, 1 yılda ise 6 bin 727 TL artış gösterdi.Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.Açlık sınırı rakamı, 2021 Kasım'da 4 bin 835 TL, 2022 Kasım ayında 11 bin 153 TL olmuştu.Açlık sınırı Ocak 2023'te 11 bin 932 TL, Şubat 2023'te 12 bin 812 TL, Mart 2023'te 13 bin 247 TL, Nisan 2023'te 14 bin 148, Mayıs 2023'te 14 bin 454, Temmuz 2023'te 14 bin 867 TL, Ağustos 2023'te 16 bin 526 TL ve Eylül 2023'te 17 bin 74 TL olarak hesaplanmıştı.Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla hesaplamayı yapmamıştı. Ülkede kasım ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4.42, yıllık enflasyon yüzde 81.99 olmuştu. Maaşlara etki edecek olan son beş aylık enflasyon ise 40.84 olarak hesaplanmıştı.SONUÇLARKTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 151,78, aylık 4 bin 553,4 TL, yetişkin bir erkek için günlük 158,94, aylık 4 bin 768,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 170,16 aylık 5 bin 104,8 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 115,13 TL, aylık 3 bin 453,9 TL olarak belirlendi.4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 596,01 TL, aylık 17 bin 880 TL oldu.KTAMS, asgari ücretin 430 sterlin, açlık sınırının ise 489 sterline karşılık geldiğini bildirdi.YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADIKTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.-"HP DAHA SIK ARALIKLARLA MAAŞLARA YANSITILMALI"Bengihan, “HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Acilen yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı, asgari ücretliler işverenlerin insafına terk edilmemeli” dedi.HESAPLAMA NASIL YAPILDI?Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.