“Bilet fiyatları, Türkiye’deki iç hatların altında”

Bakan Ataoğlu, KKTC – Türkiye uçak bileti fiyatlarının yapılan çalışmaların ardından Türkiye’deki iç hatların da altında olduğunu söyledi. Ataoğlu, Girne’ye teleferik projesi için de “Ekip arkadaşlarım çalışma yapıyor” dedi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakanlık bütçesi üzerine muhalefet milletvekillerinin konuşmalarının ardından Bakan Fikri Ataoğlu konuştu.

“Bakanlığın altında çevre ismi var fakat kendi yok” eleştirisine yanıt veren Ataoğlu, 2017 yılında çevre dersini 9. sınıflar için müfredata zorunlu ders olarak koyduklarını, sonrasında bütün sınıflarda müfredata koymak için Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, kitapları hazırladıklarını, tampon okullar seçip eğitimler verdiklerini anlattı.

Teleferiklerle ilgili hayal kurdukları yönündeki eleştirilere ise Ataoğlu, “Girne Antik Limanı’nı konuşurken o da bir hayaldi, hayal gerçek oldu bugün. Teleferiklerle ilgili ekip arkadaşlarım çalışma yapıyor. Engeller vardır ama engelleri kendi içimizde yaratıyoruz. Birbirimize engel oluyoruz aslında. Belli yükseklik var onun da kat kat üzerinde yaparak, birilerinin yargıya müracaat ettiğinde ara emri alamayacağı şekilde hareket ediyoruz” dedi.

Eski eserlerle ilgili eleştirilere de değinen Ataoğlu, Mağusa’daki deniz kapısı ile ilgili ihaleye çıkıldığını, farklı kuruluşların istediği ama vermedikleri Güzel Sanatlar Müzesi’ni tamamlanmak üzere olduğunu, Lefke Vasıf Palas Müzesi ihalesinin sonuçlandığını ve müteahhit firmanın işe başladığını, Venedik Evi ile Namık Kemal Müzesinin yenilenmesi tadilatının da bittiğini aktardı. Güzelyurt tren istasyonu için de hayal denildiğini belirten Ataoğlu, orasının da bittiğini ve şu anda hizmette olduğunu söyledi.

Lefkoşa Surlarını kıt imkanlar içerisinde yaptıklarını ve Kaleburnu’nda yeni bir müze yapılmasıyla ilgili projenin tamamlandığını söyleyen Ataoğlu, alternatif turizm modelleri ve küçük işletmelerin çalışır durumda olmasıyla ilgili belirtilen hassasiyetlere ilişkin ise “Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak iki kıtadan, on farklı ülkeden ülkemizin tanıtılması ile ilgili başlattığımız tanıtımın tam da amacı küçük işletmelerin çalışır durumda olması, ayakta durmasıdır” ifadelerini kullandı.

“2024 yılı bütçesi içerisinde 25 milyon TL ayrılarak deniz içindeki iskelenin de yapılması kararı alındı, bütçesi ayrıldı” diyen Ataoğlu, Bafra arıtması sorumluluğunu ise otellerin üstlendiğini belirtti.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan ve ülke kültürü, doğal ve tarihi güzelliklerinin gösterildiği videonun Rusya, Almanya, İngiltere ve Türkiye’de farklı aylarda televizyonlarda gösterildiğini de belirtti.

KKTC – Türkiye uçak bileti fiyatlarının yapılan çalışmaların ardından Türkiye’deki iç hatların da altında olduğunu söyleyen Ataoğlu, Türk Hava Yolları ile yapılan çalışma sonrasında ise geniş gövdeli uçakların Ercan Havalimanı’na geldiğini ifade etti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin sistemini kurup en ücra köşedeki kooperatifi hızlı bir şekilde irtibata geçebilmesiyle ilgili 4 milyon TL ayrıldığını belirten Ataoğlu, Mukayyitlik için 4 milyon TL de ilave sözü verildiğini aktardı.

Devlet Tiyatroları için de 4 milyon TL ilave sözü verildiğini sözlerine ekleyen Fikri Ataoğlu, “Devlet Tiyatroları binasının önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağının da burada müjdesini vermek isterim” dedi.

