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Üç araç birbirine girdi

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Lapta oteller bölgesinde karşı şeride geçen araç, iki araca birden vurdu. Üç aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı

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Üç araç birbirine girdi
 
Lapta oteller bölgesinde trafik kazası meydana geldi.
Üç aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza, Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Güzelyurt istikametine seyrettiği esnada kontrolsüz bir şekilde araçları geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Grimsley yönetimindeki salon araç ile Maureen Stothard’ın kullanımındaki HC 184 plakalı araca çarptıktan sonra, savrularak Yasemin Pakaki yönetimindeki RZ 011 plakalı araca çarparak durabildi. 
Kazada ağır yaralanan Paul Grimsley, Lefkoşa devlet Hastanesine sevk edildi.
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