Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu

Göçmenköy trafik ışıklarında kırmızıda durmayan araç sürücü, yeşil ışıkta geçen araçla çarpıştı, bir kişi yaralandı

Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan trafik ışıklarında dün saat 14.20 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.Dün saat 14.20 sıralarında gerçekleşen kazada 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışıkta geçtiği sırada, aynı esnada yeşil yandığı gerekçesiyle hareket eden NL 693 plakalı araç sürücüsü 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri'nin aracına çarptı.Kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsü 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.