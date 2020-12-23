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Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu

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Göçmenköy trafik ışıklarında kırmızıda durmayan araç sürücü, yeşil ışıkta geçen araçla çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu
 

 
 
Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan trafik ışıklarında dün saat 14.20 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. 
Dün saat 14.20 sıralarında gerçekleşen kazada 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışıkta geçtiği sırada, aynı esnada yeşil yandığı gerekçesiyle hareket eden NL 693 plakalı araç sürücüsü 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri'nin aracına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan  NL 693 plakalı araç sürücüsü 44 yaşındaki Fatma Yeniçeri ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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