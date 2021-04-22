U dönüşü yapmak isterken karşı şeride geçti

Lefkoşa'da bugün akşam üzeri Alpet Işıkları olarak bilinen noktada yaşanan ilginç kaza bir süreliğine trafiğin aksamasına neden oldu.Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet ışıklarında, yüzü doğu istikametine doğru bakar şekilde bekleyen 44 yaşındaki Bakir Atasever, yönetimindeki FC 153 plakalı aracı ile, tarafında yeşil ışık yandıktan sonra batıya doğru U dönüşü yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu trafik sıkışıklığı nedeniyle şeridinde bekleyen 40 yaşındaki erkek Muhteşem Sapar yönetimindeki NB 196 plakalı araca çarptı.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FC 153 plakalı araç sürücüsü Bakir Atasever kontrol amaçlı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.