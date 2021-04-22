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Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini açıkladı

Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Koca, vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını belirterek “Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek." dedi.

Kovid-19'da Hindistan varyantı konusunda Bakan Koca, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

"Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." diyen Koca, şunları söyledi:

"İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir.

Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."

“Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

Koca, "Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli." diye konuştu.

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