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Tuvalette bulduğu cüzdandan para çaldı

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Ülkede “turist” olarak bulunan ve petrol istasyonundaki tuvalette bulduğu cüzdandan para çalan Oktay Kevikli, havalimanından çıkış yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı

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Tuvalette bulduğu cüzdandan para çaldı
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14 Mayıs’ta Demirhan’da bir akaryakıt istasyonu tuvaletinde düşürülen cüzdandan 1900 TL nakit para çalındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen 45 yaşındaki Oktay Kevikli önceki gün tespit edilerek tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, zanlının ülkedeki statüsü nedeniyle 20 günü aşmayan bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 14 Mayıs tarihinde Demirhan'da, KKTC’de turist olarak bulunan Oktay Kevikli isimli zanlının bir akaryakıt istasyonundaki tuvalet içerisinde bulduğu cüzdandan 1900 TL nakit para sirkat ettiğini söyledi.
Polis, aranmakta olan zanlının Çarşamba gün Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi ve teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.
 
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