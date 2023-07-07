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Yazıklar olsun!

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Bayram tatilini fırsat bilerek Dipkarpaz bölgesine akın eden vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı. Tatilcilerin bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar ve mangal çöpleri, doğal güzelliğiyle bilinen bu alanı adeta çöplüğe çevirdi

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Yazıklar olsun!
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 Bayram tatilini değerlendirmek için Dipkarpaz bölgesine akın eden vatandaşlar evlerine dönerken, bıraktıkları çöpleri toplamayınca içler acısı manzara ortaya çıktı. 
Bayram sonrası tatilciler dönerken, Karpaz sahillerinde geriye sadece çöpleri kaldı.
Çevre kirliliği ve doğaya verilen zararın boyutları ise tepki çekti.
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak o görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak sitem etti.
Borak şu ifadeleri kullandı: 
“Dipkarpaz'da, Bayram Tatilinden Sonra Bize Kalanlar.
Bunlar sadece, yoldan görünen tarafı.
Bu pisliklere yetişmek, imkansız!
Hepinize teşekkür ederiz. Karpaz'a, çok güzel sahip çıkıyorsunuz.”
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