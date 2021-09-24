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Türkmenköy'de iş kazası: 1 işçi ağır yaralı

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Türkmenköy'de iş kazası: 1 işçi ağır yaralı

Türkmenköy’de bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 23 yaşındaki Shoaıb Ameen ağır yaralandı.

Polis bültenine göre, dün saat 16.00 sıralarında, yapımı devam eden ambar inşaatında çalışan Shoaıb Ameen (E-23), blok duvarın üzerine yıkılması sonucu ağır yaralandı. Ameen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

ARMUTLU’NUN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Geçitköy’de sakin Albdülkadir Armutlu’nun ölüm sebebinin geçirdiği kalp krizi sonucu olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül’de evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Abdülkadir Armutlu’nun (E-54), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, geçirdiği “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

GİRNE’DE KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU… 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün, H.A.(E-29), A.Ö. (E-37) ve E.A.’nın (E-24) kaldıkları evde polis tarafından yapılan aramada, 9 mm çapında bir tabanca ve 9 mm çapında toplam 35 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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