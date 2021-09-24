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Güneşköy'de bir araç kundaklandı

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Güneşköy'de bir araç kundaklandı

Güneşköy’de bugün saat 02.30 sıralarında, Kaan Borat’a ait, evi önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç, üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek, kasti hasara uğratıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Evin duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak, evin pencere camı ise ısıdan patlayarak, hasara uğradı. Soruşturma sürüyor.

ÇÖPLÜK ALANDA YAKILAN ATEŞ HASARA NEDEN OLDU

Ercan Havaalanı’nın batısında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alan içerisinde dün saat 16.30 sıralarında, temizlik amacı ile meçhul şahıs/lar tarafından yakılan ateşin Mahmut Moda’ya ait ağıla sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde bulunan 180 rulo ve 200 kare balya ile balya bağlama makinesi yanarak, zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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