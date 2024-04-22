Türk hacker grubu tarafından görevli olarak gelmiş!

Girne'de bir telefon tamiri şirketinde çalışan İlyas Burak Ay, işletmeye tamir edilmek maksadıyla bırakılan bir dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çaldı. Telefonu başka bir işletmeye satan zanlı, böyle bir suç işlemediğini, kendisinin KKTC’ye Ayyıldız Tim isimli Siber Türk hacker grubu tarafından görevli olarak İstanbul’dan geldiğini anlattı

Girne'de meydana gelen "Emanetçi Tarafından Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İlyas Burak Ay tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 29 Mayıs 2023 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Telefon Hastanesi isimli işletmede çalışmakta olan zanlı İlyas Burak Ay’ın, G.M isimli şahıs tarafından konu işletmeye tamir edilmek maksadıyla bırakılan 1 adet Gümüş renk HP marka dizüstü bilgisayar ve 1 adet Siyah renk I Phone 13 Pro Max marka cep telefonunu sirkat ettiğini mahkeme aktardı.

Polis bahse konu telefonun Girne’de faaliyet gösteren Çağrı teknoloji isimli telefoncuda bulunduğunu ve satan kişinin sanık İlyas Burak Ay olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, şikayetçinin belirtmiş olduğu HP marka dizüstü bilgisayarın yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamadığını belirtti.

Polis zanlının tespit edilmesinin ardından telefon ile arandığını ancak arayanın polis olduğunu öğrendiğinde telefonunu kapatıp bir daha ulaşılamadığını ve zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde Lefke'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve serbest kalması durumunda tahkikata ve bulunması gerekecek emarelere engel olması kuvvetle muhtemel olduğundan ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı kendisinin KKTC’ye Ayyıldız Tim isimli Siber Türk hacker grubu tarafından görevli olarak İstanbul’dan geldiğini ve böyle bir suç işlemediğini, bu suçtan yargılanırsa psikolojisinin de bozulacağını söyledi. Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

