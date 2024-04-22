Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı

28 Ocak'ta 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelen ve Lefkoşa'da bir kişi tarafından düşürülen cep telefonunu çalan Mehmet Aslan'ın 2 Şubat 2024’ten itibaren kaçak olarak ülkede kaldığı tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklanan Mehmet Aslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 9 Nisan 2024 tarihinde, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde bir şahıs tarafından düşürülmek suretiyle kaybedilen 6 bin TL değerindeki cep telefonu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu telefonu bularak alıp çaldığı tespit edilen zanlının 19.04.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresi bittikten sonra 2 Şubat 2024’ten itibaren kaçak olarak ülkede kalmaya devam ettiğini belirtti. Polis, çalınan telefonun henüz bulunmadığını kaydederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

