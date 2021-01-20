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Turan Kaynar, hayata tutunamadı

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Turan Kaynar, hayata tutunamadı
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Lefkoşa'da Kasım ayı ortasında meydana gelen yaya kazasında ağır yaralanan Turan Kaynar hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre 14.11.2020 tarihinde, Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada 41 yaşındaki Hüseyin Eker yönetimindeki RF 153 plakalı motosikletin çarpması sonucu ağır sekilde yaralanan Lefkoşa'da sakin 80 yaşındaki kadın Turan KAYNAR, tedavi görmekte olduğu özel hastanede bugün yaşamını yitirdi.
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