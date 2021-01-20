Biden resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Kamala Harris, yemin ederek ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu. Biden yemin sonrası konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü. Düzeltmemiz gereken çok şey var" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Beyaz Saray'ın sahibi değişti.



Donald Trump gider ayak bir kuralı daha bozdu ve yemin törenine katılmadı.



Kasım ayındaki seçimden galip çıkan Demokrat aday Joe Biden, TSİ 19.50'de yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı oldu.

BİDEN: BUGÜN AMERİKA'NIN GÜNÜ

Biden başkanlığının ilk dakikalarında bir konuşma gerçekleştirdi. Biden konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü. Demokrasinin ne kadar hassas olduğu görülmüştür ve bugün demokrasi kazanmıştır. Birkaç gün önce şiddet başkentin temellerini sarstı ancak biz birleştik. Barışçıl yetki transferini bir kez daha başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum. Anayasamızın da ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Başkan Carter da aynı fikirdeydi. Kendisi burada değil ama dün telefonla konuştum. Amerika'nın hikayesi bireylere bağlı değildir. Biz halkız, bu çok büyük bir ulus. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Şu anda belki de tarihimizin en zor dönemlerini yaşıyor. Bir yılda dünya savaşlarından daha fazla Amerikalı hayatını kaybetti. " dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise görev teslimi için tören alanına gitti.

Törene Trump ailesinden birilerinin katılacağı iddia ediliyordu ancak şimdiye kadar kimsenin törene gelmediği bildirildi.

BİDEN KİLİSEYE GİTTİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.



Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti



ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.



Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.



TRUMP, BİDEN'A MEKTUP BIRAKTI



ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.



ABD, bugün Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.