Tuğcu’yu bıçaklayan zanlının akıl sağlığı araştırılıyor

Gazimağusa’da Dr. Sadrettin Tuğcu’yu bıçaklayan Çağan Ertuna için akıl sağlığıyla ilgili rapor bekleniyor

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi, günü Doktor Sadrettin Tuğcu’yu bıçakla ağır yaralayan Çağan Ertuna, dün sabah ek tutukluluk talebiyle, yeniden mahkeme huzuruna çıkartıldı.

Polis, çok yönlü yürüttüğü soruşturmasını henüz tamamlayamadığını belirterek zanlının, akıl sağlığıyla ilgili rapor temini için, Lefkoşa’daki Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutulması gerektiğini söyledi.

Meseleyle ilgili, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner, 6.05.2023 tarihinde, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde New Life Apartman’ındaki kat 1 adresinde meydana gelen olayın olgularını anlattı.

Mehmet Uyguner, zanlının Op. Dr. Sadrettin Tuğcu'ya ait klinikte kendisine yanlış tedavi uyguladığı ve alay ettiği gerekçesiyle Sadrettin Tuğcu'yu öldürme kastıyla tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 20 santimetre uzunluğundaki katlanabilir bıçakla karın ve göğüs arasına bir kez, sağ koltuk altına bir kez, sol koltuk altına bir kez ve sol omuzunda bir kez sokmak suretiyle ağır yaraladığını hatırlattı.

Mehmet Uyguner, zanlıyı tutukladığını belirterek, çok yönlü soruşturmasını henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadelerin, incelenecek kamera kayıtlarının, temin edilecek raporların bulunduğunu ifade ederek mahkemeden ek tutukluluk emri talep etti. Kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

